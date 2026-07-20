Педиатр назвал два лекарства, которые смертельно опасны в связке

В попытках сбить высокую температуру у ребенка родители порой совершают фатальную ошибку, смешивая два привычных лекарства для усиления эффекта: сначала дают парацетамол, а потом аспирин.

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Сочетание этих медикаментов медики называют «взрывным» из-за риска необратимых последствий для организма.

Главная опасность сочетания этих популярных таблеток кроется в биохимических процессах. Для обезвреживания парацетамола печени необходим особый защитный белок — глутатион. Однако аспирин даже в малых дозах резко истощает его запасы.

«Если аспирин истощил эти запасы, а следом или одновременно дали парацетамол, последний перестает быть лекарством — он превращается в мощнейший токсичный метаболит NAPQI. В таком случае препараты многократно усиливают токсичность друг друга, вызывая необратимое поражение органов», — поясняет врач-педиатр городской поликлиники № 12 Мария Мелкова.

По словам эксперта, аспирин снижает почечный кровоток, а продукты распада парацетамола разрушают почечные канальцы. В печени же происходит массивный некроз и жировая инфильтрация. Погибшие клетки не восстанавливаются в полном объеме, что делает поражение токсическим и необратимым. При этом усиленного жаропонижающего эффекта от такой комбинации нет, лишь множится вред, пишет АиФ.

Особенно опасен синдром Рея — редкое, но жизнеугрожающее состояние, поражающее головной мозг и печень. Риск его развития возникает именно при использовании аспирина на фоне вирусных инфекций, таких как грипп, ОРВИ или ветрянка.

«Механизм связан с тем, что аспирин повреждает митохондрии клеток, которые и так атакованы вирусом. Когда к нему добавляется парацетамол, удар становится фатальным. Смертность при этом синдроме достигает 20−30%, а выжившие часто остаются с тяжелыми неврологическими нарушениями», — предупреждает врач.

Кроме того, аспирин может спровоцировать у предрасположенных детей «аспириновую бронхообструкцию» и удушье, а в паре с парацетамолом — даже анафилактический шок. Именно поэтому в педиатрии аспирин запрещен, за исключением крайне редких случаев, таких как болезнь Кавасаки.

Если ошибка уже совершена, и ребенок получил оба препарата, врач настоятельно рекомендует не ждать появления симптомов, а немедленно обращаться за медицинской помощью.

Звонить в скорую нужно при многократной рвоте, резкой вялости, спутанности сознания, судорогах, боли в животе (особенно справа под ребрами), а также беспричинном появление синяков или носовом кровотечении. При их появлении необходимо срочно вызвать скорую помощь, обязательно сообщив медикам названия и дозировки принятых лекарств.