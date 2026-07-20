В Омске вылечили 100-летнюю пациентку с переломом шейки бедра

Омские травматологи поставили на ноги 100-летнюю старушку, получившую тяжелый перелом.

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Пожилая омичка сломала шейку бедра во время неудачного падения. Бригада "скорой помощи" доставила ее в БСМП № 1.

«В профильном отделении в неотложном порядке ей была проведена высокотехнологичная операция по остеосинтезу, — сообщает минздрав Омской области. — В этом случае поврежденную кость фиксируют металлическими конструкциями — винтами, пластинами, штифтами».

Переломы бедренной кости особенно опасны для возрастных пациентов, страдающих множеством сопутствующих патологий.

«При консервативном лечении таких травм смертность в течение первого года довольно высока», — поясняют врачи.

Но современные методики позволяют поднимать на ноги пожилых пациентов даже в самых тяжелых случаях. В течение первых суток после высокотехнологичных операций они уже начинают с поддержкой садиться в постели, а через 3-5 дней пробуют вставать и ходить при помощи ходунков. Восстановление опоры помогает предотвратить опасные осложнения.