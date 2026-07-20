В России будут бороться с резистентностью к лекарствам

Российские власти займутся разработкой мер противодействия резистентности патогенов к лекарствам, а также химическим и биологическим средствам. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

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Работа поручена Минздраву совместно с другими заинтересованными ведомствами. Они займутся совершенствованием условий для обеспечения биологической безопасности.

Первые результаты кабмин ждет уже в 2027 году, далее нужно будет отчитываться ежегодно.

В конце прошлого года в Роспотребнадзоре сообщали, что устойчивость микроорганизмов к антимикробным средствам за последние 20 лет выросла до 40 раз. Такое распространение резистентности рассматривается как биологическая угроза.