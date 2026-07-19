С первого сентября врачи скорой помощи получат новые полномочия

С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи, обновлённый впервые за восемь лет. Теперь врач выездной бригады перестаёт быть «транспортировщиком» и становится клиническим стратегом, принимающим самостоятельные решения на месте вызова. Специалист будет обязан не только оказать экстренную помощь, но и провести полную оценку состояния пациента, принять сложное клиническое решение в условиях ограниченного времени и определить дальнейшую тактику лечения.

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С первого сентября российские врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Документ, утверждённый Минтрудом ещё в феврале 2026 года, вступает в силу с 1 сентября и кардинально меняет представление о том, какими навыками должен обладать специалист скорой.

Как рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, новый стандарт закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача. Теперь врач выездной бригады обязан не просто оперативно доставить пациента в больницу, но и прямо на месте провести полную оценку состояния, принять самостоятельное клиническое решение и выбрать стратегию лечения.

Реанимобиль превращается в полноценный передвижной реанимационный пост. В перечень новых компетенций входят: принятие сложных клинических решений в условиях ограниченного времени, оценка состояния пациентов при массовых чрезвычайных ситуациях, определение дальнейшей тактики ведения больного, а также маршрутизация — выбор конкретного стационара и очерёдности госпитализации.

При этом вызовы распределяются по двум типам бригад: общепрофильные направляются на случаи, не требующие срочного вмешательства, а специализированные — на тяжёлые и сложные ситуации.

Особое внимание уделено работе при чрезвычайных ситуациях. У медиков появилась новая трудовая функция — «организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях». Врач должен уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, устанавливать последовательность оказания помощи и координировать действия других бригад.