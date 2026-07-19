Гигантское скопление грибка из пазухи носа удалили врачи

В Нижнем Новгороде медики провели сложную операцию по удалению мицетомы — плотного скопления грибковых масс — из клиновидной пазухи носа молодой пациентки. Об этом рассказал в своём МАХ-канале главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Он отметил, что поражение находилось глубоко в основании черепа, в непосредственной близости от гипофиза и перекрёста зрительных нервов.

Как сообщил ЛОР-хирург Григорий Белозеров, из-за значительных размеров и плотной структуры образования врачам пришлось извлекать грибковые массы по частям. Операция прошла успешно.

После хирургического вмешательства пазуха полностью расчищена. Ожидается, что пациентка избавится от сильных головных болей, которые были вызваны развитием грибковой инфекции.

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