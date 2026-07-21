Болезнь больших городов: чем опасен легионеллез и кто в зоне риска?

Уже три смерти зафиксированы в Нью-Йорке после вспышки легионеллеза. Это опасное инфекционное заболевание, смертность при которой составляет около 10%. Корреспондент «МИР 24» Виталий Никулин следит за эпидемиологической ситуацией в Штатах.

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Крупных вспышек или массовых эпидемий легионеллеза в странах СНГ не регистрировалось. Лишь завозные случаи. Но исключение – Россия. Почти 20 лет назад, летом 2007 года, в Верхней Пышме Свердловской области заболели более 150 человек, умерли пятеро. Источником заражения тогда стала горячая вода в системе централизованного водоснабжения.

Легионеллез называют болезнью больших городов. Еще одно название – болезнь легионеров – появилось после первой вспышки в истории. В 1976 году в США, в Филадельфии, ее обнаружили у делегатов съезда Американского легиона. И вот спустя полвека – Нью-Йорк. 74 случая заболевания. Более 50 человек были госпитализированы. Трое скончались.

Бактерия Legionella размножается в пресной теплой воде. Органы здравоохранения Нью-Йорка предполагают, что болезнь распространилась через системы охлаждения на крышах. А источник вспышки – водяной пар. Сейчас дезинфекция проведена более чем в 70 зданиях Манхэттена.

«Мы выявили этот очаг на ранней стадии. Действовали быстро и агрессивно. Мы продолжим проверять каждую градирню, в которой был обнаружен возбудитель, и привлечем к ответственности любого владельца, который не соблюдает законодательство в области здравоохранения», – Алистер Мартин, комиссар Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка.

Легионеллез – это редкая разновидность пневмонии. Возбудитель – грамотрицательная палочка размером до трех микрон (три тысячных миллиметра), имеющая жгутики. Инкубационный период – от нескольких часов до 11 дней. Протекает с выраженной лихорадкой. Начинается остро, с резкого повышения температуры до 39-40°C. Среди симптомов – сильный озноб, мышечные и головные боли. Затем развивается тяжелая пневмония с одышкой, сухим кашлем, переходящим во влажный с мокротой, иногда с кровью. В ряде случаев наблюдается расстройство пищеварения.

Легионеллез не передается от человека к человеку. Заразиться можно лишь вдохнув мельчайшие капли водяного пара или аэрозоля с палочкой. В первую очередь опасность могут представлять системы кондиционирования и водоснабжения. Для профилактики болезни необходимо соблюдать правила техобслуживания: регулярно чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды.

«Те люди, которые живут в многоквартирных домах, не имеют необходимости, да совершенно им не нужно ничего делать со своей водой, потому что вся вода, которая выходит из водопроводной сети, она обеззараживается. Вода, которая попадает в ваш кран, она обязательно проходит обработку, которая совершена на водоканале, поэтому самостоятельная обработка в принципе не нужна. Если вам кажется, что что-то не очень хорошо, нужно обратиться в управляющую компанию за промывкой сетей», – пояснила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

В России легионеллез Роспотребнадзор диагностирует с помощью специальных ПЦР-тестов. Установлены строгие правила – температура горячей воды должна быть не менее 60 градусов Цельсия. Это легко предотвращает размножение патогенных микроорганизмов.