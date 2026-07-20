Молодой мужчина уснул и не проснулся из-за скрытой проблемы с сердцем

Жительница Великобритании Сью Картер поделилась историей своего сына Райана, у которого в 25 лет внезапно остановилось сердце после обычного обеда с девушкой. Рассказ женщины опубликовало издание Daily Mirror.

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По словам матери Райана, в тот день он чувствовал себя полностью здоровым и не жаловался на самочувствие. После обеда молодой человек поднялся в спальню вместе с девушкой, а через несколько минут его обнаружили без сознания. Несмотря на попытки реанимации, спасти молодого человека не удалось.

«Это выглядело так, будто он просто заснул и больше не проснулся», — рассказала Картер.

Позже британка узнала о заболеваниях сердца, которые могут развиваться у молодых людей и долгое время оставаться незамеченными. Часто они являются наследственными, а их первым симптомом становится внезапная остановка сердца. Чтобы выявить риск такого приступа заранее, женщина начала организовывать бесплатные обследования для подростков и молодых взрослых. По ее словам, простые проверки, включая ЭКГ и эхокардиографию, могут помочь предотвратить трагедии и сохранить жизни.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков предупредил, что зубная боль может оказаться симптом сердечного приступа. По его словам, такой нетипичный симптом возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.