Стало известно, как будут увеличивать охваты диспансерного наблюдения

Охват граждан диспансерным наблюдением в России будет повышаться. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Охват граждан диспансерным наблюдением будет повышаться, в частности, благодаря использованию дистанционного мониторинга состояния здоровья.

Реализовывать задачу будут Минздрав, Минцифры, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также Ростех. По итогам проделанной работы ответственные ведомства представят доклад правительству.