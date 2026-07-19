Онколог рассказал, каким раком россияне стали реже болеть

Россияне, как и люди по всему миру, стали реже болеть раком легкого, полости рта и глотки, гортани, пищевода и желудка, в том числе из-за снижения потребления табака и алкоголя. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Давид Заридзе.

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"В то же время, как в России, так и в мире, отмечается снижение заболеваемости раком легкого, полости рта и глотки, гортани, пищевода и желудка. Причина - снижение потребления табака, контроль содержания в табачных изделиях канцерогенных веществ, снижение потребления алкоголя и снижение инфицированности населения Helicobacter pylori. Последнее является основной причиной рака желудка", - сказал он.

По словам врача, основным "драйвером" снижения заболеваемости и смертности является профилактика, которая включает следующие меры: в первую очередь, снижение потребления табака, алкоголя, контроль и элиминация инфекционных агентов (вакцинация против ВПЧ и вируса гепатита В, лечение Helicobacter pylori), здоровое питание и повышение физической активности.