Генконсульство РФ на Мальдивах дало рекомендации по лихорадке денге

Генконсульство РФ на Мальдивах обратилось к туристам с рекомендациями, как себя вести при заболевании лихорадкой денге. Основные правила: соблюдать постельный режим, пить больше жидкости и при необходимости принимать парацетамол для снижения температуры и уменьшения боли, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

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Специальных противовирусных препаратов и антибиотиков против этой болезни нет, поэтому терапия направлена на облегчение симптомов. В большинстве случаев пациенты проходят лечение дома или амбулаторно. При тяжелом течении заболевания рекомендуют как можно скорее обратиться за медицинской помощью, при необходимости потребуется госпитализация.В генконсульстве также напомнили, что в последнее время на Мальдивах зафиксирован небольшой рост заболеваемости на атоллах Раа, Каафу и Баа. Лихорадку денге переносят комары. Заболевание распространено в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Среди основных признаков инфекции – высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, боли в мышцах и суставах, а также характерная сыпь. По данным Роспотребнадзора, на Бали болезнь может маскироваться под грипп.В конце июня всплеск заболеваемости денге зафиксировали и на Шри-Ланке. С начала года в стране выявили более 40 тыс. случаев инфекции, умерло более 20 человек. Роспотребнадзор сообщил, что продолжает следить за развитием ситуации.