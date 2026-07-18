В России разработают меры по борьбе с ожирением

Российские власти займутся разработкой и реализацией комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и взрослых. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными за эту работу назначены Минздрав, Росстат, Роспотребнадзор и другие заинтересованные ведомства, а также региональные власти. Вместе с этим им поручено развивать системы мониторинга состояния здоровья граждан в части избыточной массы тела и ожирения.

Отчет о результатах работы кабмин ждет в 2027 году.

Ранее на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова и биофармацевтическая компания "Промомед" договорились о проведении масштабного исследования в области изучения биологического возраста и метаболического здоровья россиян. Таким образом, в России определят точное число людей с ожирением.