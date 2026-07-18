Врач предупредила о повышенном риске возникновения тромбов в жару

Во время жаркой погоды организм теряет значительно больше жидкости, а кровь становится более вязкой. В сочетании с малоподвижностью и хроническими заболеваниями это создаёт благоприятные условия для образования тромбов.

Об этом предупредила в беседе с RT терапевт «СМ-Клиника» Татьяна Виноградова.

«Тромб представляет собой сгусток крови, который формируется внутри сосуда и может частично или полностью перекрыть кровоток. Опасность заключается в том, что такой сгусток способен не только нарушить кровоснабжение тканей, но и оторваться, вызвав жизнеугрожающие осложнения, например тромбоэмболию лёгочной артерии», — добавила она.

Отмечается, что вероятность тромбоза повышается у людей с варикозной болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

«Кроме того, в группу повышенного риска входят беременные женщины и женщины в послеродовом периоде, пациенты после операций и травм, а также люди, которые долгое время остаются без движения — например, во время авиаперелётов, автомобильных поездок или сидячей работы», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, высокая температура сама по себе не вызывает образование тромбов, однако усиливает потерю жидкости с потом.

«Если человек мало пьёт, кровь становится гуще, а при длительном отсутствии движения кровоток, особенно в венах ног, замедляется. Именно сочетание этих факторов существенно повышает риск тромбоза», — предупредила специалист.

Чтобы снизить вероятность развития заболевания, рекомендуется поддерживать достаточный питьевой режим, регулярно двигаться и не проводить много часов подряд в одном положении, добавила она.

«Во время длительных поездок желательно каждые 1,5—2 часа вставать, ходить и выполнять простую разминку для ног», — посоветовала терапевт.

Эксперт порекомендовала не злоупотреблять алкоголем, который усиливает обезвоживание, а в жаркую погоду отдавать предпочтение лёгкой пище с достаточным количеством овощей и фруктов.

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