Врач объяснил, почему вены «прячутся» при взятии крови

«Прячущаяся» вена — та, которая не прощупывается при пальпации. Есть несколько причин этого явления: плотная кожа, тонкие вены, спазм вен или их фиброз. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, заведующий отделением заготовки крови и ее компонентов на Беговой Дарья Кулькова.

«Первая причина — плотная кожа или выраженная подкожно-жировая клетчатка. Вена может быть крупной и хорошей, но при этом находиться глубоко. Визуально ее не видно, а прощупать мешает слой подкожной клетчатки. Вторая — генетически тонкие вены, с малым диаметром (менее 2 мм), это просто анатомическая особенность, а не патология. Третья — рубцовые изменения (фиброз). Постинъекционные изменения вен из-за длительных внутривенных процедур приводит к тому, что вена пальпируется как жесткий жгут, но не наполняется жидким препаратом», — объяснила врач.

Четвертая, и самая частая, по словам врача, причина — спазм (веноконстрикция). Вена — это не жесткая трубка, а живой орган с мышечной стенкой. Боль, страх (выброс адреналина), холод или грубые манипуляции (шлепки, щипки) приводят к тому, что она сжимается и уходит глубоко в ткани — это защитный рефлекс.

«Чтобы сделать вену более заметной перед процедурой, еще до нее работайте кистью и пальцами, чтобы возобновлять насосную функцию вен. Например, с помощью эспандера. Также можно свесить руку вниз. Помимо этого, постарайтесь сохранять спокойствие, в том числе с помощью специальных техник дыхания. Столичные клиники оборудованы максимально комфортно: кафетерии, зоны отдыха с диванами. Благодаря этому у пациентов и доноров перед процедурой есть возможность расслабиться и отвлечься от волнения», — рассказала Кулькова.

Чтобы сделать вены более «заметными» в долгосрочной перспективе, врач советует постоянно заниматься спортом, исключить курение и пить достаточное количество воды.