Чек-лист против рака: шесть обследований, которые могут спасти вам жизнь

Чек-лист против рака: 6 обследований, которые могут спасти вам жизнь уже сейчас
Шансы победить рак напрямую зависят от того, насколько рано удалось обнаружить болезнь. Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова рассказала "Радио 1", что около 90% пациентов живут значительно дольше, если опухоль выявляют на первой стадии.
Как объяснила специалист, на раннем этапе новообразование зачастую невозможно обнаружить самостоятельно. Например, маммография способна выявить рак молочной железы за один-три года до того, как опухоль станет заметна при самообследовании.
Именно поэтому система профилактики сегодня ориентирована на обследование людей еще до появления боли, слабости и других симптомов.
Врач рекомендует регулярно проходить основные онкологические скрининги:
- Женщинам старше 40 лет – маммографию раз в два года для раннего выявления рака молочной железы.
- Мужчинам после 45 лет – ежегодно сдавать анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА) для диагностики рака предстательной железы.
- Курильщикам с большим стажем – проходить низкодозную компьютерную томографию грудной клетки, которая помогает обнаружить рак легких до появления симптомов.
- Женщинам с 18 лет – ежегодно делать цитологический мазок (ПАП-тест) для раннего выявления рака шейки матки.
- Всем после 45 лет – ежегодно сдавать анализ кала на скрытую кровь. При отклонениях назначается колоноскопия, которая позволяет не только обнаружить болезнь, но и удалить полипы, способные со временем перерасти в рак.
Во время профилактических осмотров врачи также проверяют состояние кожи, чтобы своевременно выявить опасные изменения.