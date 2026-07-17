Подросток стал инвалидом из-за популярной вредной привычки

В стационар московской детской больницы поступил 14-летний подросток с жалобами на высокую температуру, сухой кашель и слабость. Позднее он начал кашлять с кровью, а также у него даже в состоянии покоя появилась одышка. После этого пациент признался, что систематически курил вейп на протяжении двух месяцев.

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Сначала родители подростка предполагали, что ребенок заразился вирусом, но лечение на дому не помогало. Врачи заподозрили пневмонию, но не нашли патологии на флюорографии, а компьютерная томография продемонстрировала «дерево в почках». После ухудшения состояния несовершеннолетнего его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где подключили подачу кислорода.

«Только тогда удалось получить от подростка признание — два месяца он систематически курил вейп. С этой информацией врачи смогли наконец установить точный диагноз — острое токсическое поражение легких. Спустя месяц лечения подростка смогли поставить на ноги, но домой отпустили с направлением для оформления инвалидности», — передает Telegram-канал Baza.

16 июня стало известно, что в Уссурийске 13-летний подросток погиб из-за вейпа. По данным регионального Министерства здравоохранения, мальчику стало плохо сразу после использования курительного устройства.