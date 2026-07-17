Подросток стал инвалидом из-за популярной вредной привычки

Baza: Кровавый кашель начался у подростка после двух месяцев курения вейпа
В стационар московской детской больницы поступил 14-летний подросток с жалобами на высокую температуру, сухой кашель и слабость. Позднее он начал кашлять с кровью, а также у него даже в состоянии покоя появилась одышка. После этого пациент признался, что систематически курил вейп на протяжении двух месяцев.
Сначала родители подростка предполагали, что ребенок заразился вирусом, но лечение на дому не помогало. Врачи заподозрили пневмонию, но не нашли патологии на флюорографии, а компьютерная томография продемонстрировала «дерево в почках». После ухудшения состояния несовершеннолетнего его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где подключили подачу кислорода.
«Только тогда удалось получить от подростка признание — два месяца он систематически курил вейп. С этой информацией врачи смогли наконец установить точный диагноз — острое токсическое поражение легких. Спустя месяц лечения подростка смогли поставить на ноги, но домой отпустили с направлением для оформления инвалидности», — передает Telegram-канал Baza.
16 июня стало известно, что в Уссурийске 13-летний подросток погиб из-за вейпа. По данным регионального Министерства здравоохранения, мальчику стало плохо сразу после использования курительного устройства.