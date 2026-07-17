Врачи спасли мужчину с огромной аневризмой аорты

Медики городской клинической больницы №15 имени Филатова спасли мужчину с аневризмой брюшной аорты размером 6 на 7 см. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«На плановом обследовании в поликлинике у 70-летнего мужчины обнаружили аневризму брюшной аорты. Врачи сообщили пациенту о необходимости операции, однако он отказывался от вмешательства, пока размер аневризмы не достиг 6 на 7 см, а риск ее разрыва стал критическим», – говорится в публикации.

Как уточняется, хирурги ГКБ №15 провели малоинвазивную операцию по эндопротезированию. Специалисты через небольшой прокол, без больших разрезов установили специальный сосудистый протез в аорту и подвздошные артерии.

«Вмешательство проходило в гибридной операционной, что позволило в любой момент подключать и других специалистов – сосудистых хирургов. Процедура заняла около часа, после чего пациента перевели в клиническое отделение, а на третьи сутки выписали домой в хорошем состоянии», – приводятся в сообщении слова заведующего отделением рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения, доктора медицинских наук Шухрата Джуракулова.

В ведомстве добавили, что до лечения мужчина не мог активно заниматься спортом или поднимать тяжести. Сейчас после восстановления он может вернуться к активной жизни.