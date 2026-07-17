У женщины появились серьезные проблемы с глазами после оплакивания собаки

У 28-летней британки Алабамы Джексон врач обнаружил серьезные проблемы с глазами, после того как она на протяжении долгого времени оплакивала собаку. Ее историю рассказало издание Terra.

У собаки Джексон было неизлечимое заболевание, поэтому она приняла решение ее усыпить. После эвтаназии животного женщина часто плакала и терла глаза, чтобы убрать слезы. В какой-то момент у нее появился дискомфорт при моргании, который она списала на инородный предмет.

Правда, неприятные ощущения долго не проходили, поэтому жительница Великобритании обратилась к офтальмологу. Последний обнаружил у нее конъюнктивальную кисту. Врач был убежден, что причиной ее возникновения стало трение глаз. Новообразование пришлось дренировать. После удаления жидкости медик обнаружил в том же месте еще два очага меньшего размера, которые убрали аналогичным способом.

Ранее спортивный лифчик помог британке обнаружить у себя раковую опухоль. Ей пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.