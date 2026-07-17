Врач ответил, ждать ли в России вспышки «взрывной диареи» из США

В России возможна вспышка «взрывной диареи», которую массово диагностируют в США, если не мыть фрукты и овощи, завезенные из зоны заражения. Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, комментируя новость о том, что в американском штате Мичиган продолжает расти число случаев заражения паразитарной инфекцией циклоспорозом.

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«Теоретически вспышка возможна, потому что это микроорганизм, он может попасть куда угодно. Но на практике вряд ли. У нас очень сильный контроль со стороны эпидемиологических служб, они строго все контролируют», — подчеркнул Кондрахин.

Он добавил, что обычно данная инфекция не угрожает жизни, ее вспышки чаще фиксируются в весенне-летний период. Лечение недуга проходит с помощью антибиотиков, заключил врач.

Циклоспороз обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками. Вспышки чаще происходят весной и летом.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно до этого говорила, что туристы зачастую сталкиваются с «диареей путешественников», такой клинический синдром проявляется учащением стула три и более раз в сутки и появляется на фоне смены климатической зоны.

Ранее врач назвала признаки опасной диареи.