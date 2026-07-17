Инфекционист рассказала, как снизить риск лихорадки Западного Нила

Единственной возможностью защититься от инфицирования лихорадкой Западного Нила является применение профилактических мер против укусов комаров, поскольку лишь они могут заразить человека. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского медицинского университета (ВолгГМУ) Ольга Чернявская.

"Источники лихорадки Западного Нила - птицы, особенно околоводного бассейна - утки, гуси, а также врановые, дроздовые. Кроме того, источниками являются мелкие животные, такие как грызуны, ежи и зайцы. Но и от них вирус Западного Нила не передается напрямую. Заболевание передается только через комаров, при их укусах. Единственная возможность избежать инфицирования - защита от укусов комаров. Конечно, полностью исключить возможность укусов сложно, но, по крайней мере, минимизировать можно", - сказала Чернявская.

Как отметила врач, не каждый укус комара приводит к заражению, ведь не все насекомые инфицированы. И даже не каждый укус инфицированного комара приводит к заболеванию, поскольку бывают латентные формы лихорадки Западного Нила, когда иммунная система справляется с попавшими возбудителями раньше, чем организм отреагирует появлением клинических симптомов.

"Очень важно поддерживать здоровье организма, его неспецифическую защиту, что тоже является мерой профилактики", - отметила Чернявская.

Ранее ТАСС сообщал, что лихорадка Западного Нила за последние почти 30 лет фиксировалась в 59 регионах России, первым из которых стала Волгоградская область. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе зафиксирован первый в 2026 году случай заболевания лихорадкой Западного Нила у жителя Волгограда.