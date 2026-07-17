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Врачи в России смогут применять искусственный интеллект при ЭКГ и колоноскопии

Газета.Ruиещё 2

Врачи в России смогут применять искусственный интеллект (ИИ) при проведении различных анализов. Об этом рассказал РИА Новости председатель ФФОМС Илья Баланин.

В России расширят применение искусственного интеллекта в медицине
© РИА Новости

По его словам, значительно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ. Теперь врачи смогут использовать ИИ не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии.

Баланин добавил, что применение искусственного интеллекта ускорит постановку диагноза пациенту и уменьшит вероятность ошибок.

В мае президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума рассказал, что искусственный интеллект уже используется в работе скорой помощи в московских больницах. По его словам, пока пациент едет в больницу, на него полностью формируется все его «досье».