Какой вид рака может протекать бессимптомно на протяжении многих лет

Один вид рака может протекать бессимптомно на протяжении многих лет, утверждает гематолог Педро Неффа. Об этом он предупредил в разговоре с изданием Metropoles.

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По словам Неффы, долгое время не иметь симптомов может рак крови. Врач отметил, что это заболевание часто диагностируется только во время плановых осмотров, когда клинические признаки заболевания отсутствуют.

Доктор объяснил, что заподозрить патологию можно по общему анализу крови. Если в нем наблюдаются изменения количества лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов, то стоит обследоваться у гематолога, пояснил врач. Он уже должен провести более конкретные исследования.

В то же время он отметил, что иногда при раке крове появляются симптомы. Как отметил гематолог, это заболевание может проявляться постоянной усталостью, необъяснимой потерей веса, длительной лихорадкой, ночной потливостью, частыми инфекциями, спонтанными кровотечениями и синяками, увеличением лимфатических узлов и даже вздутием живота.

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