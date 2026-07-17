Врачи обнаружили у употребившей кружку пива женщины семь опухолей

У 46-летней жительницы США Келли Ганн врачи в ходе обследования обнаружили семь опухолей в груди. Произошло это после того, как ей стало плохо из-за употребления всего одной кружки пива, пишет издание Metropoles.

Ганн, находившаяся на отдыхе в другой стране почувствовала недомогание, после того как выпила пиво. Вернувшись на родину, она решила пройти обследование. В результате медики обнаружили у нее рак молочной железы — семь опухолей в правой груди.

Ремиссии американка добилась только после того, как перенесла двойную мастэктомию с последующей реконструкцией груди. Кроме того, поскольку рак был вызван гормонами, ей удалили яичники и маточные трубы, в результате чего у нее возникла медицинская менопауза.

Сейчас Ганн регулярно проходит обследования, чтобы избежать рецидивов. При этом в материале отметили, что за 10 лет до диагностики заболевания врачи уже три раза находили у женщины новообразования, но тогда их посчитали доброкачественными.

Ранее британка Венди Робинсон дважды перенесла рак. Виной тому оказалась одна вредная привычка — курение.