Онколог рассказал, что число случаев рака к 2050 году может увеличиться

Число случаев рака может вырасти на 300-350 тыс. к 2050 году, ежегодный прирост у мужчин и женщин составляет порядка 7 тыс. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Давид Заридзе.

"В России заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) растет. С 2014 по 2024 заболеваемость у женщин выросла с 307 545 до 376 495, т. е. на 69 000 случаев. В среднем, ежегодный прирост составляет около 7 000 случаев. С 2014 по 2024 заболеваемость у мужчин вросла с 259 425 до 322 198, т. е. на 62 773 случая, в среднем, ежегодный прирост составляет у мужчин также около 7 000 случаев. Учитывая имеющуюся тенденцию к росту, этот тренд, который соответствует мировой картине, скорее всего, сохранится. Предположительно число ЗНО к 2050 году может увеличиться на 300-350 тыс. случаев", - сказал он.

Врач добавил, что заболеваемость раком у женщин растет за счет рака молочной железы, колоректального рака, рака шейки матки и почки, а у мужчин - за счет рака простаты, колоректального рака и рака почки. При этом смертность у обоих полов, в том числе и по вышеперечисленным болезням, снижается.