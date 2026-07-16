Врач ответил, можно ли определить лихорадку Западного Нила «на глаз»

Диагностировать лихорадку Западного Нила (ЛЗН) в первые два-три дня после заражения невозможно без лабораторного исследования, потому что заболевание скрывается "под маской" на ранних стадиях. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мурад Шахмарданов.

"Самое сложное - это "маска" заболевания на ранних стадиях. Поставить диагноз "на глаз" в первые 2-3 дня невозможно <…> Без лабораторного подтверждения ставить диагноз ЛЗН клинически - преступная ошибка", - сказал он.

По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области 13 июля зафиксирован первый случай заражения ЛЗН среди населения. Профессор отметил, что для большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно. 20% могут сталкиваться с лихорадочной формой и только для 1% вирус становится смертельно опасным.