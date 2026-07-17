У молодого человека остановилось сердце после обычного приема пищи

Житель Британии не выжил после внезапной остановки сердца из-за не диагностированной ранее болезни. Об этом сообщает Mirror.

Как рассказала мать 25-летнего молодого человека по имени Райан, он отдыхал дома вместе с возлюбленной. После обычного завтрака они поднялись в спальню.

Девушка отошла на несколько минут, а, когда вернулась, поняла: ее парень уже не дышит. Ни сама партнерша, ни прибывшие медики спасти его не смогли. Вскрытие каких-либо проблем не показало.

«Как будто он просто заснул и не проснулся», – рассказала мать.

Позже выяснилось, что причиной произошедшего могла стать не диагностированная ранее болезнь, которая мало изучена. В подростковом возрасте у школьников может меняться сердечный ритм. Если к этому добавляются не диагностированные проблемы с органом или сосудами, это может привести к остановке сердца. Как правило эти процессы происходят у молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Опасаясь за других своих детей, мать обследовала их. Выяснилось, что такая проблема была только у Райана.