Доктора восстановили работу сердца ребенку с редкой патологией

В Федеральном центре высоких медицинских технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенном в Калининграде, врачи успешно провели сложнейшую операцию на сердце 11-летнего мальчика с редкой врожденной патологией, сообщает Минздрав РФ в официальном мессенджере "Макс".

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Ребенок поступил в клинику с диагнозом, который представлял прямую угрозу его жизни: отсутствие магистрального сосуда, питающего сердечную мышцу, от самого устья аорты. Такая аномалия, как правило, приводит к внезапной ишемии или инфаркту миокарда, но долгое время организм мальчика умудрялся компенсировать этот критический недостаток за счет системы обходных путей кровоснабжения, поэтому родители даже не подозревали о существовании серьезной проблемы. Лишь когда ребенок начал взрослеть, резервов организма стало недостаточно, и в возрасте десяти лет у него проявились первые клинические симптомы, которые встревожили семью.

На момент госпитализации пациент жаловался на выраженные боли в груди, возникавшие при физической нагрузке, например, во время бега, а также на постоянную одышку и ощутимые перебои в ритме сердечных сокращений. Обследование показало, что без срочного хирургического вмешательства состояние здоровья ребенка будет стремительно ухудшаться, а риск внезапной остановки сердца крайне высок. Специалисты федерального центра приняли решение провести малоинвазивное вмешательство, чтобы минимизировать стресс и послеоперационный период для юного пациента.

Вмешательство прошло без осложнений, и уже спустя неделю интенсивной реабилитации мальчик был выписан из стационара под наблюдение амбулаторных врачей.