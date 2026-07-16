Врачи спасли мужчину с редким паразитарным поражением мозга

В больницу Нижневартовска поступил 41-летний мужчина с симптомами инсульта: нарушение речи, спутанность сознания, слабость в руке и ноге. Однако за привычной картиной скрывалась другая угроза - токсоплазмоз головного мозга. Диагноз удалось поставить только благодаря совместной работе неврологов и инфекционистов, сообщает aif.ru.

© Российская Газета

Бригада скорой доставила пациента с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Состояние ухудшалось стремительно, мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию. КТ показала признаки ишемического инсульта, однако в процессе наблюдения у пациента поднялась температура - симптом, не характерный для "чистого" инсульта. Это стало поводом для проведения экстренного МРТ. Результаты вызвали сомнения у неврологов, и к лечению привлекли инфекциониста.

Уже через сутки был поставлен диагноз: токсоплазмоз головного мозга. Как пояснила врач-инфекционист Нижневартовской ОКБ Татьяна Кучинская, на догоспитальном этапе это заболевание почти невозможно распознать из-за схожести симптомов с другими неврологическими патологиями. Требуется специализированное лабораторное обследование - ДНК токсоплазмы была выделена в спинномозговой жидкости пациента.

Мужчина долгое время находился в коме на искусственной вентиляции легких. Прогноз вызывал опасения, однако своевременная диагностика и правильно подобранная терапия позволили переломить ход болезни. После стабилизации состояния пациента перевели в инфекционное отделение. Сейчас он полностью пришел в сознание, неврологические нарушения устранены, восстанавливаются речь и бытовые навыки. Мужчина направлен на медицинскую реабилитацию.

Возбудитель - внутриклеточный паразит Toxoplasma gondii. При ослабленном иммунитете он может атаковать ткани мозга. Инфекция развивается как при первичном заражении, так и при реактивации латентной формы на фоне иммунодефицита (после химиотерапии, трансплантации, при ВИЧ-инфекции и других состояниях).

Татьяна Кучинская отметила, что токсоплазмоз наиболее опасен для беременных женщин и людей с иммунодефицитами. Заражение происходит через продукты жизнедеятельности кошек, а также при употреблении недостаточно термически обработанного мяса. Источник заражения в данном случае остался неизвестен.