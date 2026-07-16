В Уганде выписали последнего пациента, у которого подтвердили вирус Эбола

В Уганде выписали из больницы последнего пациента, у которого подтвердили вирус Эбола. Гражданин Конго покинул изолятор национальной специализированной больницы Мулаго в Кампале. После этого начался отсчет 42 дней, после которых страну, если не будет выявлено новых случаев, признают свободной от Эболы.

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Ранее в Уганде выявили 20 заболевших лихорадкой Эбола, из них двое скончались. В 15 странах введены полные или частичные ограничения на поездки в эту страну. Власти Уганды призвали отменить их уже сейчас, так как эти меры нанесли ущерб местному туризму, торговле и бизнесу.

Между тем, согласно правилам ВОЗ, в стране должны пройти два последовательных 21-дневных инкубационных периода без регистрации новых случаев заболевания, прежде чем можно будет официально объявить о прекращении вспышки. Следовательно, пока страну еще нельзя назвать избавившейся от Эболы.

Случаи заболевания в Уганде являются завозными. Инфицированные пациенты прибыли из ДР Конго, где в настоящее время наблюдается быстрый рост заболеваемости и смертности. По последним данным, количество заболевших лихорадкой Эбола достигло 2073, число смертей 796. Вспышка вызвана штаммом вируса Бундибугио. ВОЗ объявила о ней 17 мая.

Эксперты отметили, что уровень летальности Эболы в Конго составил менее 10%. Это один из самых низких показателей, зарегистрированных во время известных вспышек. Представитель ВОЗ в Уганде доктор Касонде Мвинга связала такой результат с высоким уровнем готовности местных властей так, правительство создало лечебные учреждения, подготовило бригады неотложной медицинской помощи и заранее разместило медикаменты еще до вспышки, что позволило оперативно принять меры по выявлению вируса, сообщает The Guardian.