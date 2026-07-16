Врач назвал важный сигнал проблем со здоровьем

Учащенное сердцебиение в покое, когда пульс повышается без физической нагрузки, — это важный сигнал проблем со здоровьем, заявил кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов. В разговоре с «Лентой.ру», он раскрыл болезни, на которые может указывать этот симптом.

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«В первую очередь учащенное сердцебиение в состоянии покоя может быть признаком гипертонии, сердечной недостаточности и различных нарушений ритма. К ним относятся наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий, фибрилляция желудочков и другие состояния, требующие обязательной оценки у кардиолога», — предупредил Вечтомов.

Также, по его словам, учащенное сердцебиение может быть связано и с гормональными нарушениями, в частности, с заболеваниями щитовидной железы или надпочечников. Еще одной возможной причиной этой проблемы врач назвал анемию. Он объяснил, что при снижении уровня гемоглобина и эритроцитов в крови ухудшается доставка кислорода к органам и тканям, из-за чего сердце вынуждено компенсировать этот дефицит, увеличивая частоту сокращений.

Кроме того, как отметил Вечтомов, причиной могут быть обезвоживание и дефицит электролитов, а также инфекционные заболевания и сильный стресс. Если же пульс в состоянии покоя стабильно превышает 100 ударов в минуту, он призвал срочно обратиться к врачу.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова рассказала об опасном сгущении крови летом. По ее словам, обезвоживание во время жары может привести к образованию тромбов, которые способны спровоцировать инсульт.