Врачи фиксируют рост «смартфонной кисти» у пациентов

За последние десять лет количество обращений к врачам с болями в кистях и онемением пальцев среди пациентов в возрасте от 18 до 35 лет выросло почти на 50%. Специалисты связывают эту тенденцию с повсеместным использованием гаджетов и вводят в обиход термин «смартфонная кисть», который объединяет ряд заболеваний, развивающихся из-за неправильного положения рук при скроллинге и наборе текста.

По словам врача-терапевта сети медицинских офисов ИНВИТРО Евгения Космынина, «смартфонная кисть» не является официальным медицинским диагнозом, а служит собирательным названием для патологий, возникающих из-за статичного неестественного положения кисти и монотонных движений большим пальцем. Эксперт отмечает, что при удержании телефона в одной руке нагрузка на связки и сухожилия возрастает в три-пять раз, что приводит к их воспалению, защемлению нервов и раннему износу суставов, поскольку ткани не успевают восстанавливаться.

На начальных этапах проблема проявляется легким дискомфортом, который постепенно перерастает в боль у основания большого пальца, онемением, снижением силы хвата и характерными щелчками в суставах. Терапевт подчеркивает, что за этими симптомами скрываются конкретные заболевания, которые ранее считались возрастными или профессиональными. В их число входят болезнь де Кервена, синдром запястного канала, ризартроз, контрактура Дюпюитрена и болезнь Нотта, при которой палец заклинивает в согнутом положении.

При появлении первых признаков патологии необходимо ограничить нагрузку на больную руку и приложить холод к месту воспаления. Врач предупреждает, что игнорирование симптомов может привести к необратимым повреждениям, поэтому при сохранении дискомфорта требуется обращение к специалисту. На ранних стадиях применяются консервативные методы лечения, включая ношение ортеза, прием противовоспалительных препаратов и физиотерапию, тогда как в запущенных случаях пациентам может быть показано хирургическое вмешательство.

Для профилактики «смартфонной кисти» медики рекомендуют пересмотреть привычки использования гаджетов без полного отказа от них. Необходимо менять руку каждые 20–30 минут, не опирать смартфон на мизинец и использовать специальные чехлы с кольцами или ремешками. Кроме того, снизить нагрузку помогает переход на голосовой ввод, печать двумя руками, а также регулярные перерывы по 5–10 минут каждые полчаса и выполнение разминки для кистей.