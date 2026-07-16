Врачи рассказали о причинах появления «призрачных фекалий»

Врачи-гастроэнтерологи Брюс Хеннесси, Майк Севилья и Остин Л. Чианг объяснили, что такое «призрачные фекалии» и назвали причины их появления. Мнение специалистов опубликовало издание HuffPost.

© Lenta.ru

Хеннесси рассказал, что «призрачными фекалиями» называют стул, который практически не оставляет следов на унитазе и туалетной бумаге. По его словам, он соответствует четвертому типу по Бристольской шкале формы стула и обычно не является поводом для беспокойства.

«Такой кал имеет гладкую поверхность, легко выходит и считается наиболее физиологичным», — заявил врач.

По словам Севильи, «призрачные фекалии» обычно указывают на сбалансированное питание с достаточным содержанием клетчатки и хорошую гидратацию организма. Чианг добавил, что подобное явление также говорит о нормальной работе сфинктера и мышц тазового дна, хотя оно встречается не у всех и не считается обязательным признаком здоровья.

В то же время врачи предупредили, что если человеку постоянно кажется, что необходимо опорожнить кишечник, но стула нет, это может быть связано не с «призрачными фекалиями», а с избытком газа в кишечнике или ложными позывами к дефекации. Такое состояние может сопровождаться болью, спазмами и ощущением неполного опорожнения. Иногда оно связано с воспалительными заболеваниями кишечника, синдромом раздраженного кишечника, кишечными инфекциями и другими патологиями.

Ранее гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, как можно избавиться от запора без лекарств. По ее мнению, эффективнее всего помогает физическая активность.