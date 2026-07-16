Хирурги залезли в голову пациента в сознании

В Кемерове впервые провели сложнейшую операцию, которая позволила спасти крайне тяжёлого пациента.

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В Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере имени Барбараша впервые успешно проведено поэтапное стентирование внутренних сонных артерий, сообщает в четверг областной Минздрав.

62-летний топкинец в мае пережил ишемический инсульт. Дальнейшее исследование выявило тяжелейший стеноз сонных артерий, при этом бляшка могла в любой момент привести к катастрофе.

Обычно в такой ситуации хирурги выполняют каротидную эндартерэктомию, при которой поражённый сосуд оголяют и усекают. Человек при этом должен быт подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сложность в конкретном случае была в том, что из-за других болезней пациента нельзя было ставить на ИВЛ, потому хирурги пошли нестандартным путём – применили эндоваскулярное стентирование.

– Доступ осуществляется через прокол, операция проводится под местной анестезией, без общего наркоза. В ходе вмешательства в суженный участок артерии устанавливается стент – каркас, который расширяет просвет и восстанавливает нормальный кровоток, – сказали в ведомстве.

В результате топкинец хорошо перенёс операцию, риск повторного инсульта заметно снижен.