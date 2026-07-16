Как в России будут улучшать оказание помощи больным раком и диабетом

Правительство России запланировало до 2030 года ежегодно совершенствовать оказание помощи страдающим наиболее опасными заболеваниями, в числе которых ВИЧ, рак, сахарный диабет, гепатит, туберкулез. ТАСС ознакомился с соответствующим документом кабмина.

Минздраву - как федеральному, так и региональным - поручено с 2027 года ежегодно отчитываться в кабмин об успехах совершенствования системы оказания специализированной медпомощи.

Внимание правительства сосредоточено в том числе на помощи россиянам с хроническими неинфекционными заболеваниями, дающими наибольший вклад в смертность. В числе таких болезней, как указывается в документе, сахарный диабет, заболевания системы кровообращения, онкозаболевания, гепатит С, туберкулез и ВИЧ-инфекция.

Также предполагается развитие высокотехнологичной медицинской помощи.