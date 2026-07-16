Когда в России планируют внедрить технологии для долголетия

Минобрнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство вместе с Роспотребнадзором и региональными структурами займутся разработкой и внедрением биомедицинских технологий для здорового долголетия, в числе которых биопечать. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Ведомствам поручено внедрить такие наукоемкие технологии, которые были бы направлены на современные молекулярно-генетические методы прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний. Отдельно выделена биопечать.

Уже в 2027 году госструктуры направят первый доклад об успехах в правительство РФ. Отчитываться им предстоит ежегодно.