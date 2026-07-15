Как правильно хранить лекарства летом

Высокая температура, при которой находятся лекарства в наших аптечках в жаркое время года, может влиять на их качество, эффективность и безопасность. Как их правильно хранить? Как перевозить, если нужна аптечка в отпуске или на даче? Об этом "Российской газете" рассказала руководитель медицинского отдела фармацевтической компании, кандидат медицинских наук Наталья Олиферук.

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Жаркая погода — риск для лекарств, даже если они хорошо упакованы. Так, аптечка для дачи, оставленная летом в автомобиле всего на пару часов, пока вы остановились у супермаркета за провизией, может нагреться до +60 °С. Для большинства лекарственных препаратов это уже критические условия хранения, отмечает Наталья Олиферук.

Важная деталь: внешне таблетки, капли или сироп могут выглядеть совершенно нормально, хотя их свойства уже изменились.

«Люди, которые принимают лекарства, действительно часто не задумываются о том, как высокая температура и влажность влияют на свойства лекарств. Но если нарушить условия хранения, лекарство может потерять заявленные свойства. Производители лекарств не случайно указывают на листках-вкладышах условия хранения — каждый препарат проходит множество исследований стабильности, в том числе как ведет себя состав в разных климатических условиях. Именно поэтому летом особенно важно соблюдать правила хранения как дома, так и в поездках», — отмечает эксперт.

Какие лекарства сильнее всего страдают от высокой температуры?

Наиболее чувствительны к жаре препараты, которые необходимо хранить в холодильнике (это указано в инструкции в разделе "Условия хранения" или "Хранение").

Это:

некоторые вакцины;

биологические препараты;

некоторые гормональные средства.

«Однако и лекарства, рассчитанные на хранение при комнатной температуре, не предназначены для длительного пребывания при +35…+40 °С, например, в автомобиле или под прямыми солнечными лучами», — подчеркивает эксперт.

Например, частая ошибка — оставить таблетки на кухонном столе, чтобы были под рукой. Но если стол находится у окна, которое выходит на южную сторону, — перегрев таким таблеткам обеспечен.

«Особое внимание стоит уделять препаратам для лечения сердечно- сосудистых заболеваний, включая средства от давления и антиаритмические препараты, поскольку перегрев снижает их эффективность. Высокие температуры также могут повлиять на стабильность антибиотиков, антигистаминных, обезболивающих и противовоспалительных препаратов», — советует Олиферук.

Почему капли, мази и свечи прячем в холодильник?

Более чувствительны к нагреванию глазные капли, сиропы, мази, кремы, свечи, а также дозированные аэрозольные ингаляторы.

Кстати, ингаляционные баллончики опасно оставлять на открытом солнце не только из-за угрозы испортить препарат, но и из соображений элементарной безопасности: при сильном перегреве давление внутри баллона значительно повышается, он может просто разгерметизироваться.

«Если вы поняли, что препарат находился в условиях, не соответствующих инструкции, использовать его не рекомендуется, даже если его внешний вид не изменился», — подчеркивает специалист.

Могут ли лекарства стать токсичными после перегрева?

Чаще всего перегрев приводит не к токсичности, а к снижению эффективности препарата или изменению его стабильности. Однако для некоторых лекарств при нарушении условий хранения продукты распада действующего вещества действительно могут изменить профиль безопасности. Поэтому, если есть основания полагать, что препарат хранился в ненадлежащих условиях, необходимо заменить его новым.

Можно ли оставлять лекарства в автоаптечке?

Многие пополняют автомобильную аптечку своими лекарствами, которые принимают постоянно. Это удобно: если, допустим, на даче и в поездке закончится препарат — под рукой всегда запас в автомобиле. Но это плохая стратегия.

«Летом температура в салоне автомобиля может превышать +60 °С, даже если на улице около +30 °С и даже меньше. Для большинства лекарств такие условия хранения недопустимы. Поэтому в автомобильной аптечке можно оставлять только перевязочные материалы, кровоостанавливающие жгуты, пластыри. А лекарства не стоит оставлять в машине даже на непродолжительное время», — подчеркивает Наталья Олиферук.

Как правильно перевозить лекарства в отпуске?

Перед поездкой почитайте инструкцию с условиями хранения каждого препарата. Если лекарство требует охлаждения, придется перевозить его в термосумке, автохолодильнике или с использованием хладоэлементов.

Если лекарство требует особых условий хранения — важно перед отпуском посоветоваться с вашим лечащим врачом, который назначал препарат.

Остальные препараты также желательно держать в ручной клади, защищая их от перегрева и прямых солнечных лучей.

Можно ли брать лекарства на пляж, держать их в сумке целый день?

В жаркое время года, если нет необходимости, чтобы препарат всегда был под рукой, лучше этого не делать. Оставили сумку на солнце — препарат перегрелся.

Если лекарство необходимо всегда иметь при себе, лучше использовать специальные термочехлы или термосумки.

Какие ошибки при хранении лекарств дома?

Частые ошибки — лекарства хранят на подоконнике (воздействие солнца), в шкафчике рядом с плитой (высокая температура) или в ванной комнате (повышенная влажность).

Оптимальное место для домашней аптечки — затемненный ящик или полка в шкафу, на который не попадает прямое солнце и рядом нет отопительной батареи. Температура хранения должна соответствовать рекомендациям производителя.

Есть ли особые правила хранения детских лекарств?

Для детей особенно важно, чтобы препарат сохранял заявленную эффективность, поскольку дозировки рассчитываются очень точно. Кроме того, многие детские препараты выпускаются в виде сиропов и суспензий, которые после вскрытия упаковки более чувствительны к условиям хранения.