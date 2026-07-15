Киста годами растворяла челюсть мужчине

Врачи из Екатеринбурга выявили у пациента появившуюся из-за зуба мудрости гигантскую кисту, которая годами разрушала костную ткань нижней челюсти. Новообразование распространилось от коренных зубов до височно-нижнечелюстного сустава и создавало риск перелома даже при незначительной нагрузке, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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«Специалисты многопрофильного клинического медицинского центра "Бонум" спасли от гигантской кисты, которая годами растворяла его челюсть. <…> Снимок показал, что от коренных зубов до области височно-нижнечелюстного сустава распространилась гигантская киста. На этом фоне у пациента снизился иммунитет и началось воспаление. Однако мужчина и не подозревал, что ежеминутно рискует получить перелом челюсти даже от незначительной нагрузки на зубы», — говорится в сообщении.

Мужчина обратился к специалистам после того, как ему стало сложно открывать рот. Как пояснили медики, внутренняя оболочка кисты постоянно вырабатывала жидкость, которая накапливалась внутри полости и создавала давление на окружающую костную ткань. В результате сдавливались питающие кость мелкие сосуды, а сама ткань постепенно рассасывалась. Освободившееся пространство занимала киста, после чего процесс повторялся.

Чтобы сохранить собственную кость пациента, врачи провели малоинвазивную операцию без разрезов — марсупиализацию кисты, то есть создали сообщение между ее полостью и полостью рта, и одновременно удалили ставший причиной заболевания зуб мудрости. Отмечается, что полное восстановление недостающих участков челюсти может занять от полутора до двух лет.