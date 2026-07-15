Хирург рассказал, как проблемы со стопами влияют на весь организм

Сегодня у огромного количества россиян есть плоскостопие и деформация стоп, сказал НСН Владимир Хорошев.

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Врач общей практики, хирург Владимир Хорошев заявил НСН, что человеческие стопы являются основой правильного развития не только позвоночника, но и всех внутренних органов.

Врач-травматолог-ортопед, ассистент кафедры детской хирургии имени академика Исакова Института материнства и детства Пироговского университета Андрей Семенов рассказал Агентству городских новостей «Москва», что родители российских школьников чаще всего обращаются к ортопедам из-за сутулости, которой могут быть подвержены до 80% детей. Хорошев указал на растущую проблему детского плоскостопия и неправильного развития свода стоп.

«Дом строится на фундаменте. Когда фундамент неправильный, то дом начинает трескаться и наклоняться. Тут то же самое. Стопы — основа основ для всего. Позвоночник — важнейшая часть организма, в которой находится спинной мозг. От того, в каком состоянии находятся своды стоп, зависит шаговый удар. У современных детей своды стоп уплощены. Даже, смотря на людей по сторонам, я вижу, что у огромного количества людей вальгусная деформация стопы — искривление сустава первого пальца ноги, при котором палец отклоняется наружу, а плюсневая кость выпирает внутрь, образуя болезненную шишку (прим. НСН). Чаще всего это следствие плоскостопия. Шаговый удар усиливается в результате неблагополучия сводов стоп, из‑за чего начинают уплощаться межпозвонковые диски, они начинают трескаться. Увеличивающиеся межпозвонковые диски начинают давить на близлежащие ткани, в том числе на спинной мозг. Из‑за этого возникают боли. О какой осанке может идти речь при таком неблагополучии?» — сказал собеседник НСН.

По его словам, важно с раннего детства следить за правильным развитием стоп ребёнка.

«Дети с раннего возраста должны обследоваться у грамотных врачей‑ортопедов, подологов. Это неблагополучие стоп должно быть исправлено как можно скорее. Это можно сделать с помощью стелек, индивидуально подобранных. Специально подбирается обувь, которая корректирует это. От неправильной осанки у женщин зависит вынашивание беременности и наступление самой беременности», — добавил эксперт.

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