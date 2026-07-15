Врачи предупредили о вреде популярного средства для похудения

Популярные средства для похудения на основе семаглутида, включая знаменитый «Оземпик», могут вызывать опасную сухость во рту, которая разрушает зубы. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие исследование в журнале Medicine, сообщил Залим Кудаев, основатель сети «Зубы за один день».

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Так, медики описали случаи, когда у пациенток на фоне приёма препарата резко снизилось выделение слюны. Женщины жаловались на сильную сухость, неприятный запах изо рта, налёт на языке и трещины на губах. Тесты показали, что за три минуты у них вырабатывалось всего 8–10 мл слюны вместо нормы в 25–30 мл. При этом слюна становилась густой и пенистой, а слизистая липкой.

Почему это опасно для зубов? Слюна защищает эмаль.

«Эмаль истончается, становится хрупкой и гораздо более уязвимой для кариеса. Причём кариес при ксеростомии часто развивается быстрее и может поражать нетипичные зоны. Иногда даже возникает циркулярное поражение, что быстро ведёт к осложнениям. Слюна механически смывает с зубов частички пищи и бактерии. Если её мало, на зубах активнее образуется налёт. А налёт — это прямая питательная среда для бактерий. Кстати, это могло стать причиной плохого запаха изо рта у испытуемых в исследовании», — Залим Кудаев, Основатель сети «Зубы за один день».

В исследовании предложили три способа решения. Самый надёжный — отменить препарат. Через четыре недели слюноотделение восстановилось до нормы. Второй вариант — принимать лекарство, усиливающее выработку слюны. Третий — продолжать приём без лечения. Но врачи предупреждают, что за это время зубы могут серьёзно пострадать.

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