Доктор оценил угрозу распространения лихорадки Западного Нила в РФ

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) может распространиться по центральным и южным регионам России, однако пандемии не произойдет. Об этом ТАСС сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мурад Шахмарданов.

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По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области 13 июля был зафиксирован первый случай заражения ЛЗН в этом сезоне. Шахмарданов подчеркнул, что этот регион — классический очаг инфекции. Вспышки регистрируются здесь с 1999 года. Всплеск заболеваемости происходит из-за аномально высокой температуры и раннего потепления.

«Угроза для других регионов России, безусловно, есть. Климатические изменения смещают границы ареала комаров-переносчиков на север. Сегодня под угрозой не только юг (Астрахань, Ростов, Краснодар), но и регионы Черноземья, а также Московская область», — сообщил Шахмарданов.

Он отметил, что завозные случаи уже регистрируются в центральной части России.

«Да, угроза реальна, но не стоит ждать пандемии. Скорее мы перейдем к ситуации сезонного эндемичного риска, как в США или Южной Европе», — отметил Шахмарданов.

Эксперт подчеркнул, что лихорадка, кроме редких случаев, не передается от человека к человеку, поэтому эпидемический процесс полностью зависит от контактов с комарами.