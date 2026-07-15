В онкодиспансерах появятся кабинеты для пациентов с риском суицида

Онкодиспансеры будут оснащены кабинетами психолога для оказания помощи пациентам с раком, у которых наблюдаются нарушения в адаптации или суицидальное поведение. Это следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.

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Уточняется, что такие кабинеты появятся в диспансерах, вмещающих до 250 коечных мест, а также в центрах амбулаторной онкопомощи.

Психологическую помощь будут получать не только онкопациенты с суицидальными рисками. Обратиться к специалисту смогут те, кто испытывает стресс из-за диагноза, и люди, у которых возникнут вопросы по своему заболеванию. Психолог также будет оценивать соответствие поведения пациента врачебным рекомендациям.