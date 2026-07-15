У детей выросла заболеваемость миопией

На XXXII Международном офтальмологическом конгрессе имени профессора Ю. С. Астахова «Белые ночи» (Санкт-Петербург, май 2026 года) были представлены данные о динамике распространенности миопии. Согласно отчету специалистов компании Sentiss, за последний год заболеваемость среди детей увеличилась на 7,1%, тогда как среди взрослого населения отмечено снижение соответствующих показателей.

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В рамках исследований установлена корреляция между сезонным фактором и уровнем зрительной нагрузки: период с июня по август характеризуется ее значительным ростом по сравнению с октябрьско-декабрьским интервалом, пишет newstula.ru. Генеральный директор Sentiss Елена Платонова отметила, что в летние месяцы родители часто снижают контроль над продолжительностью использования детьми экранных устройств. Однако этот период, вопреки распространенному мнению, не способствует отдыху зрительной системы, а, напротив, повышает риски. К началу учебного года это может проявляться как первичным развитием близорукости, так и прогрессированием уже диагностированной патологии.

Механизм воздействия объясняется особенностями аккомодационного аппарата. В условиях образовательного процесса взгляд ребенка систематически переключается между объектами, расположенными на ближней (тетрадь) и дальней (доска) дистанциях, что обеспечивает тренировку цилиарных мышц и их физиологическую разгрузку. При длительном нахождении перед экраном смартфона или планшета фокусировка сохраняется исключительно на близкой дистанции, а постоянная смена изображения и микро-вибрация экрана поддерживают мышцы в состоянии непрерывного напряжения. Данное состояние провоцирует спазм аккомодации — нарушение, при котором способность к фокусировке на удаленных объектах утрачивается; при отсутствии своевременной коррекции спазм трансформируется в устойчивую миопию.

Врач-офтальмолог высшей категории, заведующая детским отделением клиники «ОФТАКИТ», ассистент кафедры глазных болезней ЯГМУ Минздрава России Марина Махова подтверждает, что в условиях тотальной цифровизации полное исключение гаджетов из повседневной практики невозможно. Однако, согласно наблюдениям, в каникулярный период бесконтрольное использование экранов создает более высокую нагрузку на органы зрения, чем в учебное время.

В качестве профилактической стратегии специалисты предлагают не запретительные меры, а комплексный подход и управление зрительным режимом. В числе рекомендаций: ограничение непрерывного экранного времени до 30 минут с последующим обязательным перерывом, регулярные прогулки на открытом воздухе (естественное освещение и смена фокусного расстояния рассматриваются как эффективные меры профилактики), а также проведение профилактических курсов офтальмологических капель четыре раза в год по назначению врача.

Компания Sentiss реализует образовательный проект «Жизнь в эпоху гаджетов», в рамках которого распространяются рекомендации по организации режима дня и правилам работы с цифровыми устройствами. Эксперты подчеркивают: при появлении у детей симптомов зрительного дискомфорта — усталости, болевых ощущений, рези или жжения — использование экранов должно быть незамедлительно прекращено. Своевременное прерывание зрительной нагрузки рассматривается как более целесообразная мера, чем последующее длительное лечение.