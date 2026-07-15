Бесплатный чекап в России. Что добавили в диспансеризацию в 2026 году?

52 миллиона граждан прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры с начала этого года. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. В этом году показатели обещают быть больше, в том числе благодаря новым исследованиям, доступным в рамках бесплатного чекапа организма. Специальный корреспондент «МИР 24 Алена Касаткина изучила весь спектр медицинских предложений.

«В рамках диспансеризации можно проверить здоровье легких, сдать разнообразные анализы, узнать предрасположенность к диабету или о скрытых хронических заболеваниях. Полный список предоставят в месте проведения. А теперь он становится еще шире. Россияне могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, а для женщин повысилась эффективность ранней диагностики онкозаболеваний», — рассказала журналист.

Раньше в диспансеризацию входил анализ крови на общий холестерин. Но полной картины о состоянии сосудов он не давал. Теперь появился анализ на липидный спектр.

«Липопротеин А — это независимый предвестник развития атеросклероза и соответственно связанных с ним заболеваний, таких, как острый инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения, стеноз аортального клапана», — пояснила заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 2 Челябинска Людмила Новикова.

Василя пришла на диспансеризацию. У ее мамы недавно выявили сахарный диабет, и теперь женщина в группе риска.

«Такой широкий спектр обследований при прохождения диспансеризации. Я хочу все пройти и потом уже узнать, что у меня со здоровьем, — поделилась Василя Колобова.

Вирус папилломы человека — распространенная инфекция. Она может развиваться в организме незаметно. Теперь узнать о ее наличии можно тоже в рамках диспансеризации. Анализ берут при первом же посещении. А во время повторного женщине могут провести жидкостное цитологическое исследование.

«Именно цитологический анализ показывает дисплазию тяжелой степени шейки матки. Репродуктивная диспансеризация в первую очередь направлена на профилактический осмотр, — рассказала заведующая городской клинической больницы № 6 «Женская консультация Злата Шпигун.

Еще одно новшество — программа неинвазивного пренатального тестирования беременных. С высокой точностью исследование покажет, есть ли у ребенка хромосомные аномалии. И для будущего малыша, и для мамы процедура полностью безболезненна.