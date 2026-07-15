Сдерживать вспышку Эболы в ДРК становится все сложнее

Сдерживать вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) становится все сложнее по мере ее распространения. Об этом заявила руководитель программы по чрезвычайным ситуациям международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) Триш Ньюпорт.

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По ее словам, международное сообщество "по-прежнему пытается нагнать вспышку, вместо того чтобы опережать ее" распространение.

«Все больше людей заражаются, все больше семей теряют близких, а ситуацию становится все сложнее взять под контроль», — приводит ее слова пресс-служба организации.

В этой связи Ньюпорт призвала к "более решительным и скоординированным международным действиям".

В MSF отметили, что менее чем за пять недель число подтвержденных случаев Эболы в ДРК выросло с 650 почти до 2 тыс., а число умерших увеличилось более чем в пять раз — со 130 до более чем 700. По оценкам организации, речь идет о самой быстрорастущей за всю историю наблюдений вспышке Эболы в ДРК и третьей по масштабу.