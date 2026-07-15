В Подмосковье пополнился регистр доноров костного мозга

Свыше 830 жителей Московской области с начала текущего года вступили в федеральный регистр доноров костного мозга. Его участником может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

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«Пересадка костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток показана при онкологических, гематологических, тяжелых наследственных и других заболеваниях. Забор всего 5% стволовых клеток донора не наносит вреда его здоровью — клеточный состав быстро восполняется. При этом для пациента, нуждающегося в трансплантации, это шанс на сохранение жизни. В этом году к регистру доноров присоединились 835 жителей Подмосковья, что на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — привели в тексте слова главного врача Московского областного центра крови Глеба Марнова.

В пресс-службе рассказали, что стать донором костного мозга может человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Специалисты рекомендуют вступать в регистр до 35 лет. У потенциального донора костного мозга для проведения HLA-типирования берут анализ крови. С его помощью выясняется генетическая совместимость донора и пациента. Шанс совпадения невероятно мал и составляет 1:1000 — именно поэтому так важно, чтобы в регистр вступали как можно больше доноров.

Как пояснили в министерстве, костный мозг является главным органом кроветворения, обеспечивающим непрерывное обновление клеток крови. При некоторых заболеваниях его функция нарушается, что приводит к повреждению этих клеток или замедлению их производства. В таких случаях пациентам требуется пересадка костного мозга.