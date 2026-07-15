В Китае пациенту впервые вживили имплант для восстановления функции руки

Китайские хирурги впервые имплантировали реальному пациенту нейрокомпьютерный интерфейс, предназначенный для восстановления функции руки. Операцию провели специалисты больницы Хуашань при Фуданьском университете в Шанхае, сообщает издание Yicai.

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Пациент получил тяжелую травму спинного мозга в автомобильной аварии 10 лет назад, из-за чего утратил способность полноценно пользоваться рукой. После комплексного обследования врачи установили ему мозговой имплант, который считывает и расшифровывает нервные сигналы, создавая канал связи между головным мозгом и внешним устройством — роботизированной перчаткой, компенсирующей функцию захвата.

По данным медиков, после операции жизненные показатели пациента остаются в норме, а качество регистрируемых мозговых сигналов соответствует ожидаемым параметрам.

Использованная система стала первой в Китае одобренной для клинического применения технологией частичной компенсации двигательной функции руки на основе нейрокомпьютерного интерфейса. Разрешение на ее использование Государственное управление по надзору за медицинскими препаратами КНР выдало 13 марта. Проведенная в больнице Хуашань операция стала первым случаем применения этой технологии в обычной клинической практике, а не в рамках лабораторных исследований.

Развитие нейрокомпьютерных интерфейсов входит в число приоритетных направлений научно-технологической политики Китая. В мартовском докладе о работе правительства КНР такие технологии были названы одной из перспективных отраслей будущего.

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