В России выросла выживаемость больных раком пациентов

Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последние десять лет увеличилась более чем на семь процентных пунктов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

По словам специалиста, для онкологии такой прирост является очень значимым показателем.

Если в 2015 году пятилетняя выживаемость пациентов составляла 52,9%, то в 2024 году она достигла 60,1%. В 2025 году этот показатель составил 59,3%.

Каприн отметил, что добиться таких результатов во многом удалось благодаря внедрению новых технологий, которые ранее не применялись в российской клинической практике.

Пятилетняя выживаемость — показатель, который помогает оценить долгосрочные перспективы жизни спустя 5 лет после постановки диагноза. Если за пять лет болезнь не возвращается, риск дальнейшего прогрессирования становится значительно ниже.

До этого в Минобрнауки сообщили, что российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения глиомы — одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга. По данным ведомства, разработанные препараты уже подтвердили свою эффективность. Сейчас они проходят процедуру патентования и готовятся к доклиническим исследованиям.

Ранее онколог оценил сроки внедрения нового препарата для лечения опухоли мозга.