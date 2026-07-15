Врачи спасли пациента с тромбоэмболией легочной артерии

Мужчине установили кава-фильтр для предотвращения повторных тромбов.

Как сообщили в больнице № 1 имени С. З. Фишера, в стационарное отделение скорой помощи экстренно доставили 35-летнего пациента с выраженной одышкой и чувством нехватки воздуха даже при незначительных нагрузках. Кардиолог провел комплексное обследование, которое подтвердило острую сосудистую патологию – тромбоэмболию легочной артерии.

Мужчину сразу госпитализировали в реанимацию, где врачи стабилизировали его состояние. Дальнейшая диагностика выявила причину ТЭЛА – тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Однако сохранялась угроза повторной эмболии из-за подвижных тромбов, которые могли оторваться в любой момент. Консилиум принял решение об имплантации кава-фильтра – защитной системы, перехватывающей тромбы на пути к легочной артерии. Процедуру успешно провел врач Иван Шелеметьев.

После стабилизации пациента перевели в кардиологическое отделение под наблюдение врачей Валентины Гвоздевой и Греты Саргсян, где он прошел полный курс терапии. В удовлетворительном состоянии мужчина выписан домой с рекомендациями по наблюдению у поликлинических специалистов.

Благодаря мультидисциплинарному подходу, высокому профессионализму медиков и современному оснащению в больнице Фишера экстренная высокотехнологичная помощь оказывается даже в самых тяжелых случаях.

Модернизация здравоохранения остается приоритетом региональной политики. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по задачам губернатора Андрея Бочарова строятся и ремонтируются медучреждения, обновляется автопарк, поступает высокоточное оборудование.