Какие опасные инфекции переносят комары в России

Комары-переносчики лихорадки Западного Нила и туляремии встречаются в РФ, остальные инфекции, передающиеся комарами, в стране завозные. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Наиболее актуальной для России инфекцией, передаваемой комарами, является лихорадка Западного Нила. Что касается других инфекций, таких как малярия, то в России она в основном является завозной (случаи регистрируются у людей, вернувшихся из эндемичных по малярии стран). Тропические болезни, такие как лихорадка денге, Зика или Чикунгунья, всегда являются завозными и не имеют местных циклов передачи в России из-за отсутствия подходящих переносчиков и климатических условий для их размножения", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на территории России в основном встречаются комары-переносчики лихорадки Западного Нила и реже туляремии. Наиболее неблагополучными по лихорадке Западного Нила являются южные регионы европейской части России - там климат более благоприятен для размножения комаров-переносчиков (особенно рода Culex).

В Роспотребнадзоре добавили, что в целом комары широко распространены по всей России, особенно в регионах с большим количеством водоемов, но именно виды, переносящие опасные тропические болезни, не приживаются в умеренном климате.