Врачи удалили пациенту «камень дачника»

Идеально круглый камень удалили нижегородские врачи из желчного пузыря одного из пациентов. Об этом представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов сообщил в соцсетях.

По его словам, июль является самым опасным месяцем для желчного пузыря. Образования в нем еще называют «камнями дачника». Люди, работая на грядках, пытаются заглушить боль анальгетиками, и в итоге запускают болезнь.

«Обезвоживание в жару сгущает желчь, она превращается в билиарный сладж, что критически ускоряет рост камней. Влияют и кишечные инфекции, которые легко проникают в желчевыводящую систему, вызывая острое воспаление», — пояснил хирург Андрей Мингалев.

По его словам, ситуацию с камнями в желчном пузыре усугубляет и шашлычный сезон. Жирное мясо, острые соусы и алкоголь заставляют желчный пузырь мощно сокращаться, из-за чего камни приходят в движение и наглухо закупоривают протоки.

Врачи советуют нижегородцам своевременно обращаться за медицинской помощью при желчекаменной болезни.

«Плановое удаление желчного пузыря всегда проходит легче и безопаснее, чем экстренная операция посреди дачного сезона», — заявил Никонов.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи прооперировали юную горнолыжницу из Сербии после тяжелой травмы.

Самые интересные и срочные новости читайте у нас в Telegram и MAX