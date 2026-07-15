Врачи удалили редкую опухоль размером с кулак девятилетней девочке

Врачи Детской городской клинической больницы №1 Новосибирска прооперировали девятилетнюю девочку, у которой обнаружили в яичнике новообразование размером с кулак. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Недавно к нам поступила девочка девяти лет с болями в животе. Изначально думали, что аппендицит. Зашли на диагностическую лапароскопию и увидели, что у девочки в правом яичнике огромная опухоль - тератома", - рассказал детский хирург Денис Быков.

В ведомстве отметили, что опухоль была размером с кулак, под ее весом яичник перекрутился и некротизировался. Поэтому его пришлось удалить. Новообразование отправили на гистологию, диагноз подтвердился - зрелая тератома.

"Девочку будут наблюдать. Гистология доброкачественная, прогноз благоприятный. Тератомы в практике хирургического отделения нашей больницы встречаются редко, один раз в пару лет. Как правило, у детей тератомы выявляются в более раннем возрасте. Они могут быть разной локализации", - поделился Быков.

Тератома развивается из зародышевых клеток, из которых происходят разные ткани организма. В тератоме, где бы она ни возникла, могут одновременно присутствовать кожа, волосы, мышцы, зубы, кусочки костной, хрящевой, железистой ткани.